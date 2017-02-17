Ученые подтвердили эффективность лечения аппендицита у детей без операции

Острый аппендицит у детей можно лечить антибиотиками почти так же эффективно, как с помощью операции. К этому выводу пришли исследователи из Великобритании и Канады, которые проанализировали научные работы по этой теме. Их выводы опубликованы в журнале Pediatrics.

Исследователи изучили 10 научных работ и заключили, что в 97 процентах случаев антибиотики помогают справиться с аппендицитом, не вызывая серьезных нежелательных явлений. При этом у 14 процентов пациентов воспаление возникнет снова.

Лечить аппендицит антибиотиками можно и у взрослых, но для них применение препаратов, возможно, менее эффективно, чем для детей.

Ученые пока не рекомендуют использовать антибиотики вместо операций, поскольку исследования проводились на малом количестве пациентов, и из результатов работ нельзя сделать надежные выводы.