Россия до конца 2017 года погасит все внешние долги СССР

Россия завершает погашение внешних долгов Советского Союза, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Минфина.

Последний долг в 125,2 миллиона долларов перед Боснией и Герцеговиной как преемницей Югославии планируется погасить в ближайшие несколько месяцев. Соглашение о погашении этого долга, сообщили в Минфине, уже готово и ждет подписания.

Источник в правительстве сообщил изданию, что долг времен СССР перед Боснией и Герцеговиной будет закрыт до лета 2017 года.

В Минфине, в свою очередь, заявили, что погашение долга произойдет до конца года, добавив, что необходимые для этого средства заложены в бюджет.