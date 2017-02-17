Россия до конца 2017 года погасит все внешние долги СССР
Россия завершает погашение внешних долгов Советского Союза, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Минфина.
Последний долг в 125,2 миллиона долларов перед Боснией и Герцеговиной как преемницей Югославии планируется погасить в ближайшие несколько месяцев. Соглашение о погашении этого долга, сообщили в Минфине, уже готово и ждет подписания.
Источник в правительстве сообщил изданию, что долг времен СССР перед Боснией и Герцеговиной будет закрыт до лета 2017 года.
В Минфине, в свою очередь, заявили, что погашение долга произойдет до конца года, добавив, что необходимые для этого средства заложены в бюджет.
— Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали (дали предварительно одобрение. — «Известия»), — пояснил источник в правительстве. — Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт.