Немецкое литературное агентство отказалось сотрудничать с Захаром Прилепиным

Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency отказалось представлять интересы Захара Прилепина на Западе, сообщают «Би-Би-Си» и «Коммерсант». По их данным, компания решила прекратить сотрудничество с российским писателем, поскольку он вступил в батальон в ДНР.

Как заявил глава агентства Томас Видлинг, его фирма выполнит обязательства перед издательствами, но свои возможные прибыли от произведений Прилепина перечислит в Amnesty International.

13 февраля стало известно, что Захар Прилепин стал политруком батальона спецназа в ДНР и получил звание майора. Служба безопасности Украины завела на Прилепина дело.