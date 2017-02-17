Немецкое литературное агентство отказалось сотрудничать с Захаром Прилепиным
Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency отказалось представлять интересы Захара Прилепина на Западе, сообщают «Би-Би-Си» и «Коммерсант». По их данным, компания решила прекратить сотрудничество с российским писателем, поскольку он вступил в батальон в ДНР.
Как заявил глава агентства Томас Видлинг, его фирма выполнит обязательства перед издательствами, но свои возможные прибыли от произведений Прилепина перечислит в Amnesty International.
13 февраля стало известно, что Захар Прилепин стал политруком батальона спецназа в ДНР и получил звание майора. Служба безопасности Украины завела на Прилепина дело.
Wiedling Literary Agency работает не только с Захаром Прилепиным, но и с Дарьей Донцовой, Дмитрием Глуховским и Сергеем Шаргуновым, который так же, как и Прилепин, поддерживает пророссийских сепаратистов на Украине.
Захар Прилепин написал четыре романа («Патологии», «Санькя», «Черная обезьяна» и «Обитель») и сборник рассказов «Грех». За «Грех» он получил премию «Супер-Нацбест» в 2011 году. В 2014 году ему вручили премию «Большая книга» за «Обитель».