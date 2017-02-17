Испанская принцесса признана невиновной в уклонении от уплаты налогов. Ее муж приговорен к 6 годам тюрьмы
Суд Майорки признал принцессу Кристину, сестру короля Испании Филиппа VI, невиновной в уклонении от уплаты налогов.
При этом суд обязал принцессу Кристину выплатить 265 тысяч евро в качестве компенсации ущерба по гражданскому иску.
Мужа принцессы — Иньяки Урдангарина — суд приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 512 тысяч евро, за использовании связей с королевской семьей для личного обогащения.
Сестра короля Испании и ее муж на заседании суда не присутствовали. Последние несколько лет они живут в Швейцарии. Будут ли они оспаривать приговор, пока неизвестно.
Всего по делу проходили 16 обвиняемых, включая бывшего члена правительства Жауме Матас, приговоренного к трем годам и восьми месяцам тюрьмы (англ.яз.).