Испанская принцесса признана невиновной в уклонении от уплаты налогов. Ее муж приговорен к 6 годам тюрьмы

BBC News
12:36, 17 февраля 2017
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Суд Майорки признал принцессу Кристину, сестру короля Испании Филиппа VI, невиновной в уклонении от уплаты налогов.

При этом суд обязал принцессу Кристину выплатить 265 тысяч евро в качестве компенсации ущерба по гражданскому иску.

Мужа принцессы — Иньяки Урдангарина — суд приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 512 тысяч евро, за использовании связей с королевской семьей для личного обогащения.

Сестра короля Испании и ее муж на заседании суда не присутствовали. Последние несколько лет они живут в Швейцарии. Будут ли они оспаривать приговор, пока неизвестно.

Всего по делу проходили 16 обвиняемых, включая бывшего члена правительства Жауме Матас, приговоренного к трем годам и восьми месяцам тюрьмы (англ.яз.).

BBC News
Принцесса Кристина стала первой представительницей испанского королевского дома, привлеченной к суду после восстановления монархии в 1975 году.
Супруг принцессы Иньяки Урдангарин возглавлял некоммерческую организацию Noos Institute, которая получала госзаказы на организацию спортивных и туристических мероприятий. По данным следствия. сумма проектов была сильно завышена, а Урдангарин выводил полученные деньги на счета в офшорах.
Принцесса Кристина, помимо уклонения от налогов, также обвинялась в отмывании денег, однако это обвинение с нее было снято в ноябре 2014 года.
Дело Noos, расследование которого велось с 2010 года, стало одной из причин падения рейтинга королевской семьи и отречения от престола короля Хуана Карлоса I, отца Филиппа VI.
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