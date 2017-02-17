Google лишила россиянина прав на «двойник» домена google.com
Россиянин Виталий Попов лишился прав на домен ɢoogle.com по требованию корпорации Google. Такое решение принял арбитраж National Arbitration Forum Inc, рассказал сам Попов.
Организация решила, что с помощью домена, который отличается от названия Google только первым символом из расширенного Unicode-алфавита, Попов распространял вредоносные программы.
«Google Inc. лживо приписал мне распространение вредоносного ПО, фишинг, к которым ни я ни мой домен не имеем ни малейшего отношения, а на которые редиректит со своего домена oogle.com (без g вначале и никак с моими не связанный) еще одна американская корпорация — Blue Arctic LLC», — заявил Попов.
О споре Попова с Google стало известно в начале февраля. По данным Motherboard, Попов известен своими массовыми рассылками, в том числе в поддержку президента США Дональда Трампа. Ему также принадлежит домен lifehacĸer.com, где английская буква k заменена на букву ĸ.