Google лишила россиянина прав на «двойник» домена google.com

РБК
10:16, 17 февраля 2017
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Россиянин Виталий Попов лишился прав на домен ɢoogle.com по требованию корпорации Google. Такое решение принял арбитраж National Arbitration Forum Inc, рассказал сам Попов.

Организация решила, что с помощью домена, который отличается от названия Google только первым символом из расширенного Unicode-алфавита, Попов распространял вредоносные программы.

«Google Inc. лживо приписал мне распространение вредоносного ПО, фишинг, к которым ни я ни мой домен не имеем ни малейшего отношения, а на которые редиректит со своего домена oogle.com (без g вначале и никак с моими не связанный) еще одна американская корпорация — Blue Arctic LLC», — заявил Попов.

РБК
О споре Попова с Google стало известно в начале февраля. По данным Motherboard, Попов известен своими массовыми рассылками, в том числе в поддержку президента США Дональда Трампа. Ему также принадлежит домен lifehacĸer.com, где английская буква k заменена на букву ĸ.
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