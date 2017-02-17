Google лишила россиянина прав на «двойник» домена google.com

«Google Inc. лживо приписал мне распространение вредоносного ПО, фишинг, к которым ни я ни мой домен не имеем ни малейшего отношения, а на которые редиректит со своего домена oogle.com (без g вначале и никак с моими не связанный) еще одна американская корпорация — Blue Arctic LLC», — заявил Попов.