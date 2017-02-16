Захарова стала ответчиком по иску Regnum к МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала соответчиком по иску информагентства Regnum с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, где слушается дело.
На заседании представитель агентства заметил, что они требуют опровергнуть именно высказывание Захаровой, поэтому она должна стать соответчиком. Представитель МИД выступал как против такого решения, так и против принятия иска к рассмотрению.
Regnum обратилось в суд после высказываний Захаровой на брифинге 27 декабря 2016 года. Тогда представителя МИД попросили прокомментировать задержание в Белоруссии Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которые сотрудничали с Regnum.
Захарова в ответ поддержала позицию российского посла в Белоруссии Александра Сурикова и заметила, что «употребление таких слов, как недонарод или недогосударство в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо». Regnum заявил, что слово «недонарод» никогда не использовалось в публикациях агентства.
Иск в суд Захарова назвала попыткой «самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию».