Захарова стала ответчиком по иску Regnum к МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала соответчиком по иску информагентства Regnum с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, где слушается дело.

На заседании представитель агентства заметил, что они требуют опровергнуть именно высказывание Захаровой, поэтому она должна стать соответчиком. Представитель МИД выступал как против такого решения, так и против принятия иска к рассмотрению.