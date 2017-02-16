Больше тысячи автомобилей застряли на таможне из-за требования об установке ГЛОНАСС

Из-за вступивших в силу требований об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС на таможенных пунктах Дальнего Востока застряли около 1,4 тысячи автомобилей. Об этом заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, сообщается на сайте краевой администрации.

Около тысячи машин, по словам Ладыгина, оказались в подвешенном состоянии на таможенных складах в Приморье, остальные — в Японии.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, в свою очередь, сообщил, что в середине февраля провел селекторное совещание с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Премьер-министр Дмитрий Медведев, добавил Миклушевский, дал поручение решить эту проблему.

Глава Приморья подчеркнул, что нужно не только переработать систему оформления автомобилей и их передачу владельцу, но и доработать порядок установки дополнительного оборудования на подержанные автомобили. В том числе, предстоит определить, какая структура будет заниматься установкой на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.