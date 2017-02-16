Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается делиться с журналистами подробностями своих внешнеполитических планов в отношении ряда стран, в том числе России.

В ходе пресс-конференции журналист спросил Трампа, как он намерен отвечать на «провокации» со стороны России — появление разведывательного корабля «Виктор Леонов» вблизи побережья США, принятие на вооружение крылатой ракеты вопреки международным обязательствам, а также сближение российских самолетов с американским кораблем в Черном море.

«Я ничего вам не скажу про то, как буду отвечать», — ответил Трамп, пояснив, что не хочет публично говорить о «военных и некоторых других делах».

«Я не скажу вам, что собираюсь делать с Северной Кореей. И я не скажу вам, что собираюсь делать с Ираном. Знаете почему? Потому что они не должны об этом знать. <…> Так что когда вы спрашиваете, что я собираюсь делать с кораблем, к примеру этим российским, я вам не скажу. Надеюсь, не придется делать ничего, но я вам не скажу», — сказал президент США.

Трамп первым упомянул на пресс-конференции российский корабль, обнаруженный у берегов США. «Лучшее, что я мог бы сделать — это разнести этот корабль, который в 30 милях от берега. Каждый в этой стране сказал бы: „О, здорово“. Это не здорово. Я бы хотел суметь наладить отношения с Россией», — сказал Трамп.