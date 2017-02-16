Трамп — журналистам: я не скажу вам, что собираюсь делать с Россией

The Washington Post
20:52, 16 февраля 2017
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается делиться с журналистами подробностями своих внешнеполитических планов в отношении ряда стран, в том числе России.

В ходе пресс-конференции журналист спросил Трампа, как он намерен отвечать на «провокации» со стороны России — появление разведывательного корабля «Виктор Леонов» вблизи побережья США, принятие на вооружение крылатой ракеты вопреки международным обязательствам, а также сближение российских самолетов с американским кораблем в Черном море.

«Я ничего вам не скажу про то, как буду отвечать», — ответил Трамп, пояснив, что не хочет публично говорить о «военных и некоторых других делах».

«Я не скажу вам, что собираюсь делать с Северной Кореей. И я не скажу вам, что собираюсь делать с Ираном. Знаете почему? Потому что они не должны об этом знать. <…> Так что когда вы спрашиваете, что я собираюсь делать с кораблем, к примеру этим российским, я вам не скажу. Надеюсь, не придется делать ничего, но я вам не скажу», — сказал президент США.

Трамп первым упомянул на пресс-конференции российский корабль, обнаруженный у берегов США. «Лучшее, что я мог бы сделать — это разнести этот корабль, который в 30 милях от берега. Каждый в этой стране сказал бы: „О, здорово“. Это не здорово. Я бы хотел суметь наладить отношения с Россией», — сказал Трамп.

Оппоненты Дональда Трампа во время избирательной кампании в США обвиняли его в связях с Россией. После его победы американские спецслужбы заявили, что РФ пыталась помочь Трампу выиграть выборы, в том числе с помощью хакерских атак на демократов и пропаганды. Трамп неоднократно отвергал какие-либо связи с Россией.
Издание Buzzfeed публиковало неверифицированное досье на Трампа, составленное бывшим сотрудником британской разведки, в котором говорилось о наличии у российских спецслужб компромата на него. Как Трамп, так и представители российских властей, назвали документ фальшивым.
13 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку из-за своих контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, случившихся еще до инаугурации Трампа. Причиной отставки стало то, что он не раскрыл вице-президенту Майку Пенсу все содержание разговора.
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