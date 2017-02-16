Правительство одобрило законопроект о блокировке «зеркал» сайтов

Законопроект, вводящий упрощенную процедуру блокировки «зеркала» сайтов, на которых размещены пиратские материалы, одобрен правительством. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Проект закона вводит в законодательство понятие «производный сайт в сети интернет» («зеркальный» сайт). Для блокировки такого «зеркала», сообщил Никифоров, будет достаточно соответствующего судебного приказа и не потребуется проводить заседание суда.

«Очень хороший законопроект», — сказал Никифоров, добавив, что его реализация не потребует дополнительных финансовых затрат.

Глава Минкультуры Владимир Мединский также сообщил, что законопроект о «зеркалах» одобрен правительством. При этом министр культуры отметил, что проект закона «позволит частично решить проблему пиратства, частично и незначительно».