Правительство одобрило законопроект о блокировке «зеркал» сайтов

РИА Новости
14:17, 16 февраля 2017
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Законопроект, вводящий упрощенную процедуру блокировки «зеркала» сайтов, на которых размещены пиратские материалы, одобрен правительством. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Проект закона вводит в законодательство понятие «производный сайт в сети интернет» («зеркальный» сайт). Для блокировки такого «зеркала», сообщил Никифоров, будет достаточно соответствующего судебного приказа и не потребуется проводить заседание суда.

«Очень хороший законопроект», — сказал Никифоров, добавив, что его реализация не потребует дополнительных финансовых затрат.

Глава Минкультуры Владимир Мединский также сообщил, что законопроект о «зеркалах» одобрен правительством. При этом министр культуры отметил, что проект закона «позволит частично решить проблему пиратства, частично и незначительно».

По словам министра, законопроект направлен в основном на защиту российских производителей контента, прежде всего, киноиндустрии, где производители «больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять». При этом зарубежные правообладатели тоже смогут обратиться за защитой своей интеллектуальной собственности, но приоритетом для правительства являются правообладатели из РФ.

РИА Новости
Текст законопроекта в открытом доступе, по состоянию на 16 февраля, выложен не было. Газета «Коммерсант», которой удалось ознакомиться с документом, 13 февраля писала, что выдавать заключения о признании сайта «зеркалом» будет Минкомсвязь При наличии решения Мосгорсуда о блокировке пиратского сайта и заключения Минкомсвязи правообладатель сможет подать в Мосгорсуд заявление о вынесении судебного приказа об ограничении доступа к «зеркалам». Сам судебный приказ выносится судьей единолично.
Законопроект о блокировке «зеркал» сайтов с пиратским контентом был первоначально подготовлен Минкомсвязи в мае 2016 года. Документ получил отрицательный отзыв экспертов и в Госдуму внесен не был.

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