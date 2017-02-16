Олимпийскую медаль вернул только один из 19 российских легкоатлетов. Сам он не употреблял допинг

По итогам перепроверки допинг-проб на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год) только один российский легкоатлет Антон Кокорин вернул бронзовую медаль по требованию МОК. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сам Кокорин не нарушал антидопинговые правила, но он участвовал в эстафете 4×400 метров в Пекине вместе с Денисом Алексеевым, чья проба дала положительный результат. По решению МОК медали должны сдать даже те участники эстафет, которые ничего не нарушали.

Тех, кто не вернет медали по требованию МОК, ВФЛА пообещала исключить из состава сборной России.