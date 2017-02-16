Датчанину предъявили обвинения по 346 эпизодам насилия над детьми

The Local (Дания)
15:53, 16 февраля 2017
Надежный источник

В Дании 70-летнему мужчине из Копенгагена предъявили обвинения по 346 эпизодам сексуальных преступлений в отношении детей, совершенным по интернету. Об этом пишет The Local.

По данным издания, мужчина смотрел онлайн на своем компьютере, как в Филиппинах по его заказу насиловали детей, самым младшим из которых было по три года. В некоторых случаях насилие над детьми совершали их родители; в других детей принуждали к сексуальным контактам друг с другом.

Представитель отдела полиции Дании по борьбе с киберпреступлениям заявил журналистам, что не знает других случаев, когда одному человеку предъявлены обвинения по такому большому количеству эпизодов.

Мужчина заключен под стражу. Судебный процесс начнется 28 февраля.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться