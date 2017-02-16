Датчанину предъявили обвинения по 346 эпизодам насилия над детьми

В Дании 70-летнему мужчине из Копенгагена предъявили обвинения по 346 эпизодам сексуальных преступлений в отношении детей, совершенным по интернету. Об этом пишет The Local.

По данным издания, мужчина смотрел онлайн на своем компьютере, как в Филиппинах по его заказу насиловали детей, самым младшим из которых было по три года. В некоторых случаях насилие над детьми совершали их родители; в других детей принуждали к сексуальным контактам друг с другом.

Представитель отдела полиции Дании по борьбе с киберпреступлениям заявил журналистам, что не знает других случаев, когда одному человеку предъявлены обвинения по такому большому количеству эпизодов.

Мужчина заключен под стражу. Судебный процесс начнется 28 февраля.