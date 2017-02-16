Бывший депутат Олег Михеев объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Сам он сейчас в Москве
Обновление. Представитель «Справедливой России» Наталья Анохина рассказала РБК, что Михеев находится в Москве и «кто хочет, тот его найдет».
Бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева объявили в федеральный розыск после того, как он отказался подписать обвинительное заключение по своему уголовному делу. Об этом рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Дело, утвержденное заместителем генпрокурора Виктором Гринем в декабре 2016 года, должно было поступить в Советский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.
На сайте волгоградского отделения «Справедливой России» опубликовано обращение Михеева. Он заявил, что уголовное дело против него было возбуждено и расследовано незаконно. «Соответственно, и заканчивается все это незаконно», — подытожил бывший депутат.
В 2013 году против Олега Михеева возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, для этого депутаты проголосовали за лишение его неприкосновенности.
По версии следствия, Михеев оформил фиктивные договоры с принадлежавшим ему Волгопромбанком на погашение задолженности. Потом, когда его банк был куплен Промсвязьбанком, он попытался взыскать через суд 2,1 миллиарда рублей. Следствие также заподозрило Михеева в попытке давить на суд, но уголовное дело было прекращено за истечением сроков давности.