Бывший депутат Олег Михеев объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Сам он сейчас в Москве

Обновление. Представитель «Справедливой России» Наталья Анохина рассказала РБК, что Михеев находится в Москве и «кто хочет, тот его найдет».

Бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева объявили в федеральный розыск после того, как он отказался подписать обвинительное заключение по своему уголовному делу. Об этом рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Дело, утвержденное заместителем генпрокурора Виктором Гринем в декабре 2016 года, должно было поступить в Советский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.

На сайте волгоградского отделения «Справедливой России» опубликовано обращение Михеева. Он заявил, что уголовное дело против него было возбуждено и расследовано незаконно. «Соответственно, и заканчивается все это незаконно», — подытожил бывший депутат.