Более половины заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

Не менее 65 процентов сайтов, внесенных Роскомнадзором в реестр запрещенных, продолжают работать, выяснило РБК.

Всего к середине февраля 2017 года в «черном списке» находилось 60,2 тысячи страниц, доменов и IP-адресов, доступ к которым на территории РФ был заблокирован.

Анализ реестра, проведенный РБК, установил, что более половины включенных в него сайтов продолжают работать, то есть их администраторы продолжают оплачивать регистрацию домена, хостинг и наполнение контентом.

Эксперты, опрошенные изданием, объяснили такую ситуацию тем, что владельцы сайтов рассчитывают на исключение их из реестра. Кроме того, указали собеседники РБК, из России генерируется менее трети трафика русскоязычной аудитории, а остальное — с территорий других стран. Также, добавили они, многие сайты из «черного списка» имеют версии на других языках, а не только на русском.