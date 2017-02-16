Более половины заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

РБК
07:47, 16 февраля 2017
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Не менее 65 процентов сайтов, внесенных Роскомнадзором в реестр запрещенных, продолжают работать, выяснило РБК.

Всего к середине февраля 2017 года в «черном списке» находилось 60,2 тысячи страниц, доменов и IP-адресов, доступ к которым на территории РФ был заблокирован.

Анализ реестра, проведенный РБК, установил, что более половины включенных в него сайтов продолжают работать, то есть их администраторы продолжают оплачивать регистрацию домена, хостинг и наполнение контентом.

Эксперты, опрошенные изданием, объяснили такую ситуацию тем, что владельцы сайтов рассчитывают на исключение их из реестра. Кроме того, указали собеседники РБК, из России генерируется менее трети трафика русскоязычной аудитории, а остальное — с территорий других стран. Также, добавили они, многие сайты из «черного списка» имеют версии на других языках, а не только на русском.

Большая часть IP-адресов (48%), находящихся в списке Роскомнадзора, относится к блокам адресов, распределенных на территории США. <…> Из тех сайтов, контент которых удалось проанализировать, большая часть содержала порнографию, материалы, посвященные азартным играм, политике или носили экстремистский характер.

РБК
Единый реестр доменных имен, страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещенную к распространению на территории РФ информацию, Роскомнадзор ведет с конца 2012 года.
За время существования реестра, по данным «Роскомсвободы», на которые ссылается РБК, в него были внесены около 137,4 тысячи сайтов, из них почти 60 процентов были впоследствии разблокированы.
Российское законодательство предусматривает «вечную блокировку» сайтов лишь в рамках антипиратского законодательства. Впервые такая блокировка была применена в октябре 2015 года.

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