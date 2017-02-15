В Забайкалье связали заморозку дорожного строительства в регионе с мостом в Крым

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06:54, 15 февраля 2017
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Затраты на строительство моста в Крым не позволяют реализовать проекты по дорожному строительству в Забайкальском крае, заявил глава управления федеральных автомобильных дорог по этому региону Евгений Присташ.

Из-за Керченского моста, цитирует «Забмедиа» заявление Присташа, «практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России». «На них не хватает денег в стране», — сказал он.

По словам Присташа, подобные ситуации с дорожным строительством возникали и ранее, в том числе, во время подготовки к Играм в Сочи и саммиту АТЭС на острове Русский.

Надо понимать, что Крымский мост является не только суперобъектом в дорожной или мостовой сфере. Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят. 

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Стоимость госконтракта на строительство моста в Крым составляет более 228 миллиардов рублей. Открытие автомобильного движения по мосту должно состояться в конце 2018 года. В конце 2019 года по мосту планируется запустить железнодорожное движение.
Генподрядчиком строительства моста и железнодорожного подъезда к нему является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Компания сына Аркадия Ротенберга — Игоря — является оператором системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам. Предполагается, что собранные через «Платон» средства поступают в федеральный Дорожный фонд и дорожные фонды регионов.
Объем федерального дорожного фонда по итогам 2016 года составил 614 миллиардов рублей. Расходы регионов на содержание дорог за год составили более 700 миллиардов рублей.

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