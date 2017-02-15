В Забайкалье связали заморозку дорожного строительства в регионе с мостом в Крым

Затраты на строительство моста в Крым не позволяют реализовать проекты по дорожному строительству в Забайкальском крае, заявил глава управления федеральных автомобильных дорог по этому региону Евгений Присташ.

Из-за Керченского моста, цитирует «Забмедиа» заявление Присташа, «практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России». «На них не хватает денег в стране», — сказал он.

По словам Присташа, подобные ситуации с дорожным строительством возникали и ранее, в том числе, во время подготовки к Играм в Сочи и саммиту АТЭС на острове Русский.