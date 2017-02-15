Росздравнадзор обнаружил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах

«Все регионы были извещены, что Минздрав России начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», — подчеркнули в ведомстве.

Как заявили в Минздраве, речь идет о трех-пяти наименованиях лекарств, запасы которых оказались меньше месячной потребности.

Проверка, проведенная Росздравнадзором, выявила нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах.

«В результате проведенной силами Росздравнадзора проверки остатков лекарственных препаратов в субъектах было выявлено, что в двух десятках регионах есть недостаток по трем-пяти наименованиям — это объем менее месячной потребности», — сказали в пресс-службе.

В декабре 2016 года Минздрав получил полномочия по централизованным поставкам антиретровирусных препаратов в регионы. Поставки должны начаться в апреле.

Для поддержания запасов лекарств для ВИЧ-инфицированных на должном уровне до начала поставок из бюджета было выделено около 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, предполагалось, что в переходный период регионы будут обмениваться антиретровирусными препаратами.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией должны регулярно принимать назначенные им препараты. В противном случае, вирус приобретет сопротивляемость препарату и схему лечения придется менять.