Петербургские депутаты решили переименовать округ Парнас. Чтобы не путали с партией и колбасным заводом

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении проект закона о переименовании муниципального округа Парнас. По решению депутатов он будет называться Сергиевское — в честь Сергия Радонежского.

Как сообщает «Фонтанка», идея переименовать округ принадлежала депутату Евгению Марченко. Он утверждал, что люди часто путают название округа с названием партии «Парнас», а также с названиями промзоны, станции метро и колбасного завода.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Сергий Радонежский «сыграл ключевую роль в политическом и экономическом становлении Российского государства», а его имя «тесно связано» с Санкт-Петербургом.

«С начала правления Петра I (1682), основателя Санкт-Петербурга, Сергиев монастырь становится его основным прибежищем. Дважды во время стрелецких мятежей в 1682 и 1689 годах Петр I был спасен здесь от неминуемой смерти», — говорится в записке.

Как сообщает «Интерфакс», против переименования округа выступил депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев. «Убедительно прошу не ставить себя в положение людей, над которыми будет хохотать вся страна. Конечно, Петр I скрывался в Троице-Сергиевой лавре. Но не в промзоне „Парнас“ же он скрывался», — сказал депутат.