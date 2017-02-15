Курс евро опустился до 60 рублей. Впервые с июня 2015 года

Курс европейской валюты на торгах на Московской бирже опустился до 60 рублей. По состоянию на 10:40 мск, за евро давали 60,04 рубля, на 35 копеек меньше, чем днем ранее. У отметки 60 рублей евро предыдущий раз торговался в июне 2015 года.

Курс доллара на Московской бирже также снижается. Американская валюта, по состоянию на 10:40 мск, торговалась по 56,78 рубля — на 32 копейки меньше уровня закрытия предыдущей сессии. Ниже 57 рублей доллар не торговался с июля 2015 года.

Биржевой курс рубля укрепляется несмотря на снижение мировых цен на нефть. Баррель нефти Brent на бирже ICE в Лондоне утром 15 февраля торгуется по 55,8 доллара — на 0,3 процента дешевле, чем днем ранее.