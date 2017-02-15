Глава Карелии Александр Худилайнен ушел в отставку

Наиболее вероятным кандидатом на пост исполняющего обязанности главы Карелии СМИ со ссылкой на источники называют главу Федеральной службы судебных приставов РФ Артура Парфенчикова.

Худилайнен стал пятым главой российского региона, который ушел в отставку за последние несколько дней.

Александр Худилайнен занял пост главы Карелии в мае 2013 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Ранее в отставку ушли главы Пермского края, республики Бурятия, а также Рязанской и Новгородской областей.

Все губернаторы, покинувшие посты за последние несколько дней, включая главу Карелии, были в опубликованном «Ведомостями» 6 февраля списке глав регионов, которых ждет отставка. В этот список также входят Павел Коньков, возглавляющий Ивановскую область, и Евгений Куйвашев — губернатор Свердловской области. При этом источники издания подчеркивали, что некоторым губернатором из этого списка удастся сохранить свои посты.