Facebook начнет проигрывать видео со звуком в лентах пользователей

Мобильные приложения соцсети Facebook начнут автоматически проигрывать звук в видео, которые попадаются пользователям при пролистывании ленты новостей. Об этом компания объявила 14 февраля.

В сообщении Facebook говорится, что громкость будет плавно возрастать и убывать при листании ленты. Если телефон стоит в бесшумном режиме, видео будут беззвучными. Отключить автоматический запуск звука для видео в ленте можно будет в настройках.

Социальная сеть не уточняет, планируется ли автоматический запуск видео со звуком в десктопной версии фейсбука. По умолчанию они беззвучно запускаются в момент, когда до них долистает пользователь.

Также Facebook упростит просмотр вертикальных видео с телефона: при нажатии ролик развернется на весь экран. Пользователи смогут и свернуть видео до небольшого окошка в углу экрана — так можно будет смотреть ролик и листать ленту новостей дальше. Пользователи Android смогут просматривать видео в таком окошке, даже когда само приложение фейсбука не запущено.

Наконец, Facebook запустила приложения для просмотра видео на Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV. В будущем планируется расширить количество платформ, на которых доступно приложение.