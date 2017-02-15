Адвокат добивался отмены запрета на съемку в полиции. Его задержали в ОВД с видеокамерой
В Брянске полицейские задержали адвоката Вячеслава Лунькова и его помощницу Татьяну Пылыпиву, которые зашли в ОВД с камерой в руках. По словам юриста, полицейские сослались на запрет съемки в отделении, который был отменен в феврале 2017-го; сам адвокат был участником недавнего процесса об отмене запрете в Верховном суде РФ.
Луньков и Пылыпива зашли в отделение, чтобы попросить полицейских помочь починить сломавшуюся неподалеку машину и «заодно, если получится, снять сюжет, как у нас полиция помогает простым гражданам», передает «Медиазона». В руках у Пылыпивы, как пишет «ОВД-Инфо» была «закрытая неработающая камера без аккумулятора».
По словам адвоката, полицейские увидели камеру и потребовали прекратить съемку (которая не велась). При этом они заявили, что не знают об отмене соответствующего приказа МВД.
Лунькову и Пылыпиве вменяется неповиновение законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП).
«Самое главное — что они ссылаются на приказ № 11. Если я был инициатором отмены этого пресловутого приказа, и мне же говорят, что „мы руководствуемся этим приказом“, мне это смешно. Им вообще наплевать. „Нам об этом ничего неизвестно“. Ну то есть Колокольцев (глава МВД — МЗ) должен к каждому сотруднику прийти и на ухо сказать, что приказ отменен. Пока он этого не сделал, они будут пользоваться этим приказом», — сказал адвокат.