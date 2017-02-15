Адвокат добивался отмены запрета на съемку в полиции. Его задержали в ОВД с видеокамерой

В Брянске полицейские задержали адвоката Вячеслава Лунькова и его помощницу Татьяну Пылыпиву, которые зашли в ОВД с камерой в руках. По словам юриста, полицейские сослались на запрет съемки в отделении, который был отменен в феврале 2017-го; сам адвокат был участником недавнего процесса об отмене запрете в Верховном суде РФ.

Луньков и Пылыпива зашли в отделение, чтобы попросить полицейских помочь починить сломавшуюся неподалеку машину и «заодно, если получится, снять сюжет, как у нас полиция помогает простым гражданам», передает «Медиазона». В руках у Пылыпивы, как пишет «ОВД-Инфо» была «закрытая неработающая камера без аккумулятора».

По словам адвоката, полицейские увидели камеру и потребовали прекратить съемку (которая не велась). При этом они заявили, что не знают об отмене соответствующего приказа МВД.

Лунькову и Пылыпиве вменяется неповиновение законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП).