В полиции начали служебные проверки из-за плагиата в статьях для «Вестника МВД России»

Редколлегия издания «Вестник МВД России» в 2016 году несколько раз находила в предложенных для публикации материалах заимствования без указания источников, сообщает пресс-центр МВД.

«По результатам служебных проверок ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по остальным случаям служебные проверки на данный момент не завершены», — сказано в сообщении.

«Лайф» пишет, что заимствования были обнаружены также при рецензировании материалов «Бюллетеня Следственного департамента МВД России».

По информации издания, плагиат нашли в работах замглавы ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Неупокоева, начальника петербургского Центра обеспечения безопасности лиц, подлежащих госзащите Бориса Леонтьева, а также сотрудников университета МВД Санкт-Петербурга Ахмеда Ахмедова и Волгоградской академии МВД Изабеллы Мингес.