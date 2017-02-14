В Москве напали на инкассаторов. Один из нападавших убит
В московском районе Отрадное совершено нападение на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи». Один из инкассаторов получил ранения.
Ответным огнем один из нападавших был убит, еще один — ранен, сообщили представители правоохранительных органов.
«Двое преступников, включая раненого, скрылись, не сумев взять деньги», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, для поиска преступников объявлен план «Перехват».
Как передает «Интерфакс», после нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
«Вооруженное нападение совершили трое неизвестных возле отделения „Почты России“ на улице Римского-Корсакова. Преступники обстреляли инкассаторов ФГУП „Главный центр специальной связи“, однако в завязавшейся перестрелке один из бандитов погиб, а второй получил ранение», — сказал собеседник агентства.