В Москве напали на инкассаторов. Один из нападавших убит

В московском районе Отрадное совершено нападение на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи». Один из инкассаторов получил ранения.

Ответным огнем один из нападавших был убит, еще один — ранен, сообщили представители правоохранительных органов.

«Двое преступников, включая раненого, скрылись, не сумев взять деньги», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, для поиска преступников объявлен план «Перехват».

Как передает «Интерфакс», после нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.