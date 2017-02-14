Убитый брат Ким Чен Ына путешествовал под именем Ким Чхоль. Так звали генерала, казненного в КНДР

Брат лидера КНДР Ким Чон Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, путешествовал под именем Ким Чхоль. Это следует из англоязычного пресс-релиза Королевской полиции Малайзии о гибели гражданина Северной Кореи, в котором упоминается имя покойного (Kim Chol).

Ким Чхоль — имя северокорейского генерала, о казни которого сообщалось в 2012 году. По информации СМИ, он был убит за несоблюдение траура по Ким Чен Иру, умершему в 2011 году. По слухам, генерала привязали к столбу и расстреляли из миномета.

Похожее имя и у единокровного брата Ким Чон Нама — Ким Чон Чхоля, который некоторое время, как считается рассматривался на роль преемника Ким Чен Ира. После смерти отца в 2011 году его несколько раз видели за пределами КНДР, в том числе на концертах Эрика Клептона.