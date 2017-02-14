Трамп и Абэ узнали о ракетных испытаниях КНДР за ужином в закрытом клубе. Один из присутствующих выложил в фейсбук фотографии

Американец Ричард Деагазио опубликовал в фейсбуке фотографии с ужина президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, во время которого они узнали об очередных ракетных испытаниях КНДР.

Ужин проходил 11 февраля в закрытом клубе в месте Мар-а-Лаго во Флориде, которое Трамп купил в 1980-х и после избрания президентом объявил своей официальной зимней резиденцией; 72-летний Деагазио, как и другие члены клуба, в это время ужинал на веранде.

«Было потрясающе увидеть во время ужина шквал деятельности, когда пришли новости о запуске Северной Кореей ракеты в сторону Японии. <…> Вау… центр событий!» — написал Дегазио.

What an embarrassment! Posted on FB: a citizen snapped photos of Trump getting notified about N. Korea & conferring w/Abe (not our experts). pic.twitter.com/7rP4zVVlD6 — Amy Siskind (@Amy_Siskind) February 13, 2017

На снимках видно, что помощники окружили сидящих за столами Трампа и Абэ и светят с помощью мобильных телефонов на документы. На одной фотографии Трамп, отвернувшись от японского премьера, говорит по телефону. Во время пребывания Трампа в Мар-а-Лаго Деагазио также опубликовал фото с военнослужащим, который, по его словам, носит «ядерный чемоданчик» президента США.

Is this #RichardDeAgazio fool trending yet or do we have to wait until the CIA whacks him? pic.twitter.com/KfTSfWhcxO — Blue Heron Farm (@BlueHeronFarmTX) February 13, 2017

К моменту публикации новости публикации в фейсбуке Дегазио недоступны. The Washington Post пишет, что он удалил свой фейсбук после того, как с ним связались журналисты.

Многие американские СМИ, в том числе The Washington Post и CNN, указывают на проблемы с безопасностью, которые могли возникнуть во время инцидента — в том числе на то, что главы государств обсуждали предположительно секретную информацию в присутствии посторонних. Кроме того, в случае взлома мобильного телефона кого-нибудь из светивших на документы помощников злоумышленники смогли бы узнать содержание документов.