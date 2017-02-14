Рособрнадзор уличили в двойных стандартах по отношению к частным вузам

Рособрнадзор чаще проверяет частные вузы и чаще применяет к ним жесткие санкции по сравнению с бюджетными учреждениями. Об этом говорится в исследовании научных сотрудников Европейского университета в Санкт-Петербурге Катерины Губы и Маргариты Завадской, результаты которого опубликовало РБК.

За 2016 год Рособрнадзор проверил 317 частных вузов и только 214 государственных. Поскольку бюджетных учреждений больше, то получается, что проверили каждый второй частный вуз и только каждый пятый государственный.

За два последних года после своих проверок Рособрнадзор в 134 случаях ставил вопрос о прекращении работы вузов. Только два случая пришлись на бюджетные учреждения. Авторы исследования утверждают, что к государственным учреждениям чаще применяют отзыв аккредитации отдельных программ или закрытие филиалов, а не возможный отзыв лицензии всего вуза.

В результате, заключают авторы работы, вероятность оказаться под санкциями Рособрнадзора для бюджетного вуза составляет менее 1 процента, а для частного — 11 процентов. Рособрнадзор не смог оперативно прокомментировать результаты исследования.