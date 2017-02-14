Рособрнадзор уличили в двойных стандартах по отношению к частным вузам

РБК
05:49, 14 февраля 2017
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Рособрнадзор чаще проверяет частные вузы и чаще применяет к ним жесткие санкции по сравнению с бюджетными учреждениями. Об этом говорится в исследовании научных сотрудников Европейского университета в Санкт-Петербурге Катерины Губы и Маргариты Завадской, результаты которого опубликовало РБК.

За 2016 год Рособрнадзор проверил 317 частных вузов и только 214 государственных. Поскольку бюджетных учреждений больше, то получается, что проверили каждый второй частный вуз и только каждый пятый государственный.

За два последних года после своих проверок Рособрнадзор в 134 случаях ставил вопрос о прекращении работы вузов. Только два случая пришлись на бюджетные учреждения. Авторы исследования утверждают, что к государственным учреждениям чаще применяют отзыв аккредитации отдельных программ или закрытие филиалов, а не возможный отзыв лицензии всего вуза.

В результате, заключают авторы работы, вероятность оказаться под санкциями Рособрнадзора для бюджетного вуза составляет менее 1 процента, а для частного — 11 процентов. Рособрнадзор не смог оперативно прокомментировать результаты исследования.

В декабре 2016 года лицензия Европейского университета, подготовившего исследования, была приостановлена по решению Рособрнадзора. Поводом стали результаты проверки, которую провели по запросу депутата Госдумы Виталия Милонова. Через неделю лицензию восстановили по решению суда.
Впоследствии Арбитражный суд Москвы поддержал Рособрнадзор в тяжбе по поводу неисполнения требований, которые были предъявлены после выявленных нарушений.

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