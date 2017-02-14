Рогозин хотел тайно посетить Иран, но передумал после публикаций о поездке в СМИ

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин отказался от поездки в Иран из-за нарушения режима конфиденциальности. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Визит должен был состояться 13 февраля, выяснило издание, но он был отменен в последний момент по «техническим причинам». Собеседники газеты утверждают, что поводом стали сообщения в иранских СМИ о готовящейся поездке, несмотря на просьбы Рогозина соблюдать конфиденциальность.

О предстоящем визите российской делегации 12 февраля рассказал посол Ирана в России Мехди Санаи, его заявление распространили иранские информационные агентства. Дата поездки не называлась, сообщалось, что визит состоится «в течение ближайшего месяца».

По информации «Коммерсанта», визит хотели провести конфиденциально, так как Рогозин планировал обсудить готовность Ирана закупать самолеты у западных стран.