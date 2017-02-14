ФАС проверила ремонт крейсера «Аврора». Возбуждено семь дел

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу завело семь административных дел по итогам внеплановой проверки ремонта крейсера «Аврора».

Поводом для возбуждения дел, говорится в сообщении регионального УФАС, стал тот факт, что Кронштадтский морской завод заключил договоры на выполнение ряда работ без объявления конкурса.

Так, без конкурса был распределен контракт на циклевку тикового настила и заделки трещин герметиком, стоимость которого превышала 10,3 миллиона рублей, а также контракт на выполнение косметического ремонта на 11,5 миллиона рублей.

Кроме того, ФАС установила, что процедура госзакупок была нарушена при заключении контракта на поставку кондиционеров на «Аврору» на общую сумму более 50 миллионов рублей. Решение о возбуждении дела по этому нарушению пока не принято.