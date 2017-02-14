ФАС проверила ремонт крейсера «Аврора». Возбуждено семь дел

Управление ФАС по Санкт-Петербургу
13:33, 14 февраля 2017
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу завело семь административных дел по итогам внеплановой проверки ремонта крейсера «Аврора».

Поводом для возбуждения дел, говорится в сообщении регионального УФАС, стал тот факт, что Кронштадтский морской завод заключил договоры на выполнение ряда работ без объявления конкурса.

Так, без конкурса был распределен контракт на циклевку тикового настила и заделки трещин герметиком, стоимость которого превышала 10,3 миллиона рублей, а также контракт на выполнение косметического ремонта на 11,5 миллиона рублей.

Кроме того, ФАС установила, что процедура госзакупок была нарушена при заключении контракта на поставку кондиционеров на «Аврору» на общую сумму более 50 миллионов рублей. Решение о возбуждении дела по этому нарушению пока не принято.

Подчеркнем, что госконтракт на выполнение ремонта крейсера «Аврора», заключенный Минобороны с КМЗ не предусматривал содержания в нем сведений, относящихся к гостайне, следовательно, все договоры с субподрядчиками должны были заключаться по результатам открытых процедур.

Управление ФАС по Санкт-Петербургу
Последний на настоящий момент ремонт крейсера «Аврора» проводился на Кронштадтском морском заводе с сентября 2014 года по июль 2016 года. Госзаказчиком ремонта было Минобороны.
По данным попечительского совета «Авроры», сообщал ТАСС, стоимость ремонта крейсера составила около 840 миллионов рублей. Эта сумма была потрачена на обновление корпуса корабля и на создание новой экспозиции филиала Центрального военно-морского музея, действующего на «Авроре».
УФАС по Санкт-Петербургу объявило о проверке ремонта «Авроры» 1 августа 2016 года, спустя две недели после того, как крейсер был торжественно доставлен к месту постоянной стоянки на Петроградской набережной.

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