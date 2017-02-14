На выставке Mobile World Congress покажут обновленную версию Nokia 3310
Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, представит на всемирной выставке Mobile World Congress обновленную версию телефона Nokia 3310.
По неофициальной информации, аппарат поступит в продажу по цене 59 евро. Его технические характеристики не раскрываются. Также неизвестно, как будет выглядеть аппарат.
Выставка Mobile World Congress откроется 26 февраля в Барселоне.
Nokia to re-launch world's greatest ever mobile phone - the Nokia 3310. Read More - https://t.co/PLCCbmhhwz pic.twitter.com/mLVLebQMHH— The Derry Journal (@derryjournal) February 14, 2017
Модель Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. Она стала одной из самых успешных в истории мобильной связи. Всего было продано около 126 миллионов таких аппаратов. Nokia 3310 отличалась прочным корпусом и продолжительной работой от аккумулятора.
Финская компания Nokia в 2000-х годах была мировым лидером рынка сотовой связи, но с появлением смартфонов уступила другим производителям. Права на бренд Nokia сначала выкупила Microsoft, а затем — компания HMD Global.