На выставке Mobile World Congress покажут обновленную версию Nokia 3310

По неофициальной информации, аппарат поступит в продажу по цене 59 евро. Его технические характеристики не раскрываются. Также неизвестно, как будет выглядеть аппарат.

Модель Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. Она стала одной из самых успешных в истории мобильной связи. Всего было продано около 126 миллионов таких аппаратов. Nokia 3310 отличалась прочным корпусом и продолжительной работой от аккумулятора.

Финская компания Nokia в 2000-х годах была мировым лидером рынка сотовой связи, но с появлением смартфонов уступила другим производителям. Права на бренд Nokia сначала выкупила Microsoft, а затем — компания HMD Global.