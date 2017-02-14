Минкомсвязь разрешит массовую установку «глушилок» во время ЕГЭ

Государственная комиссия по радиочастотам Минкомсвязи России (ГКРЧ) готовится разрешить установку в пунктах сдачи ЕГЭ блокираторов радиосигнала. По информации «Ведомостей», вопрос будет обсуждаться в марте на заседании комиссии. Источник в Рособрнадзоре подтвердил, что вопрос обсуждается.

После одобрения ГКРЧ станет возможной массовая установка «глушилок» во всех пунктах проведения экзаменов. По оценке издания, на оснащение 5500 школ может потребоваться до 200 миллионов рублей.

При этом источник в одной из крупнейших сотовых компаний заметил, что заглушить сигнал только внутри школы вряд ли получится. Поэтому операторам придется изменять покрытие в районе пунктов сдачи ЕГЭ. Официально представители «большой тройки» операторов отказались комментировать инициативу.