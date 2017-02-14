Банк России выпустит к ЧМ-2018 пластиковые сто рублей
ЦБ РФ выпустит к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, купюру из полимерных материалов. Об этом заявил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.
По словам Лунтовского, принято окончательное решение о том, что памятная купюра к ЧМ-2018 будет из пластика. Выпуск купюры, добавил он, запланирован на начало 2018 года.
«То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это стопроцентно…» — сказал Лунтовский.
Гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук в июле 2016 года сообщал «Известиям», что рассматривается возможность изготовления памятной банкноты в 100 рублей к ЧМ-2018 из необычного материала. Окончательное решение, подчеркнул тогда Трачук, по этому поводу пока не принято.
В сентябре о возможности выпуска пластиковых купюр говорил и первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Пластиковые банкноты, сообщил представитель руководства ЦБ, дороже в изготовлении, но служат дольше.
Банк России ранее выпускал памятные сторублевые банкноты к Олимпийским играм в Сочи-2014 и к присоединению Крыма (вышла в 2015 году). Купюры были бумажными.
Купюра к Играм в Сочи была выпущена тиражом в 20 миллионов экземпляров. Такой же тираж планируется и для банкноты к ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах — Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.