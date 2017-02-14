Банк России выпустит к ЧМ-2018 пластиковые сто рублей

ЦБ РФ выпустит к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, купюру из полимерных материалов. Об этом заявил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

По словам Лунтовского, принято окончательное решение о том, что памятная купюра к ЧМ-2018 будет из пластика. Выпуск купюры, добавил он, запланирован на начало 2018 года.