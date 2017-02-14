Apple научит экран распознавать отпечатки пальцев

Технология, на которую получен патент, сообщает AppleInsider, была впервые представлена весной 2016 года компанией LuxVue, приобретенной Apple в 2014 году.

Патент № 9 570 002 выдан компании на «Интерактивный дисплей с ИК-диодами».

Компания Apple получила патент на экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, сообщает Appleinsider.

В настоящий момент у телефонов Apple устройство для считывания отпечатка пальца Touch ID встроена в кнопку «Домой» (Home).

По неподтвержденной информации, в следующей модели телефона (iPhone 8) Apple откажется от кнопки «Домой». Официально компания эти предположения не комментирует.