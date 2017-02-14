Активиста Серое Фиолетовое выдворили из ДНР

Гражданский активист Олег Васильев, известный как Серое Фиолетовое, выдворен за пределы самопровозглашенной Донецкой народной республики, где он пропал в конце января. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в силовых структурах сепаратистов.

По информации издания, это произошло на пограничном пропускном пункте в подконтрольном ДНР селе Успенка на границе Украины и РФ. Ранее источник «Лайфа» сообщал, что сепаратисты планируют 14 февраля отпустить Серое Фиолетовое и его спутницу Викторию Мирошниченко.

Подруга активиста сообщила «Медузе», что мать Серого Фиолетового получила от него SMS «с границы» c номера Виктории Мирошниченко. Ранее его знакомые сообщили, что, по некоторым сведениям, сепаратисты отпустили их еще «в обед», однако связь с ними после этого установить не получалось.