Активиста Серое Фиолетовое выдворили из ДНР

Лайф
17:39, 14 февраля 2017
Требует подтверждения

Гражданский активист Олег Васильев, известный как Серое Фиолетовое, выдворен за пределы самопровозглашенной Донецкой народной республики, где он пропал в конце января. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в силовых структурах сепаратистов.

По информации издания, это произошло на пограничном пропускном пункте в подконтрольном ДНР селе Успенка на границе Украины и РФ. Ранее источник «Лайфа» сообщал, что сепаратисты планируют 14 февраля отпустить Серое Фиолетовое и его спутницу Викторию Мирошниченко.

Подруга активиста сообщила «Медузе», что мать Серого Фиолетового получила от него SMS «с границы» c номера Виктории Мирошниченко. Ранее его знакомые сообщили, что, по некоторым сведениям, сепаратисты отпустили их еще «в обед», однако связь с ними после этого установить не получалось.

Серое Фиолетовое и Виктория Мирошниченко въехали на подконтрольную ДНР территорию 31 января — предположительно, с целью провести перфоманс. После этого с ними пропала связь.
Олег Васильев (Серое Фиолетовое) — математик, бывший участник арт-группы «Война», ЛГБТ-активист; он агендер и идентифицирует себя в среднем роде. Он участвовал в акции «Войны» «Памяти декабристов (ПэДэ)», где выступил в роли гея, «повешенного» в магазине «Ашан». В 2014-м он получил политическое убежище в Финляндии.

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