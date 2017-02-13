В Сирию отправили батальон военной полиции из Ингушетии
В Сирию отправлен батальон военной полиции из Ингушетии, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Военнослужащие займутся обеспечением безопасности российской авиагруппы и сотрудников центра по примирению враждующих сторон. Они будут работать «в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения», рассказал Евкуров.
Российская военная полиция находится в Сирии по крайней мере с октября 2015 года, то есть практически с начала операции российских воздушно-космических сил. Она занимается, в частности, охраной авиационной базы Хмеймим, обеспечением соблюдения комендантского часа и охраной инженерно-саперных подразделений.
В декабре 2016 года после публикации видео с военной базы в Ханкале стало известно об отправке в эту страну военной полиции из Чечни; по неподтвержденным данным, после утечки этого видео в СМИ было возбуждено уголовное дело. В конце января глава республики Рамзан Кадыров подтвердил, что военные полицейские из Чечни были отправлены в Сирию.