В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба

RNS
10:03, 13 февраля 2017
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В России зафиксирован дефицит высококачественной пшеницы, используемой для производства хлебобулочных изделий. Об этом, как стало известно RNS, говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ» в Совете Федерации.

В России несмотря на рекордный урожай пшеницы наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов, говорится в материалах.

Пять лет назад половина урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, используемую для производства хлеба. В 2016 году доля высококачественного зерна в общем урожае опустилась ниже 25 процентов, причем значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт.

Представители Минсельхоза признали, что в некоторых регионах России есть перекос в производстве зерна в сторону фуражных категорий, но дефицита пшеницы для производства хлеба «в явном виде» не существует. По словам директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимира Волика, речь может идти только о «потенциальном дефиците».

«По данным Росстата и некоторых экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества. А объем и динамика хлебопекарных „улучшителей“ и хлебных смесей в РФ также являются косвенным доказательством паления качества хлебобулочных изделий и роста фальсификата в отрасли», — говорится в материалах

RNS
Россия в 2016 году собрала рекордный урожай пшеницы — 73,3 миллиона тонн, на 19 процентов больше уровня 2015 года. По данным «Коммерсанта», к середине января экспорт пшеницы из РФ составил 16,28 миллиона тонн. Крупнейшими покупателями российского зерна были Турция, Египет и Бангладеш. Ожидается, что в целом экспорт пшеницы урожая 2016 года составит 28-30 миллионов тонн.
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