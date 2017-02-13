В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба

В России зафиксирован дефицит высококачественной пшеницы, используемой для производства хлебобулочных изделий. Об этом, как стало известно RNS, говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ» в Совете Федерации.

В России несмотря на рекордный урожай пшеницы наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов, говорится в материалах.

Пять лет назад половина урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, используемую для производства хлеба. В 2016 году доля высококачественного зерна в общем урожае опустилась ниже 25 процентов, причем значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт.

Представители Минсельхоза признали, что в некоторых регионах России есть перекос в производстве зерна в сторону фуражных категорий, но дефицита пшеницы для производства хлеба «в явном виде» не существует. По словам директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимира Волика, речь может идти только о «потенциальном дефиците».