В Калифорнии объявлена эвакуация 130 тысяч человек из-за угрозы прорыва самой высокой плотины в США

Власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за угрозы прорыва плотины Оровилл. Около 3:00 ночи понедельника по московскому времени инженеры решили, что водосброс самой высокой в стране плотины может не справиться с нагрузкой.

В зоне объявленной эвакуации проживают не менее 130 тысяч человек. По оценке властей, водосброс мог обрушиться в течение нескольких часов, но по состоянию на утро понедельника этого не произошло.

#BREAKINGNEWS Emergency evacuation order issued for residents near Oroville Dam in Northern Californiahttps://t.co/NlUy3dRKmN pic.twitter.com/kolyLGauPy — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 13, 2017

Вода начала переливаться через водосброс из-за сильных дождей, которые прошли в регионе накануне. Инженеры подчеркивают, что частичные разрушения зафиксированы только на водосбросе, а не на основной плотине, которой ничто не угрожает.

Aerial video shows strain on California's Oroville Dam's backup spillway hours before thousands ordered to evacuate. https://t.co/47O8hzBZOS pic.twitter.com/FGuRWFpP0u — ABC News (@ABC) 13 февраля 2017 г.

Чтобы предотвратить разрушение, власти планировали заполнить брешь, образовавшуюся наверху водосброса. Для этого с вертолетов будут сбрасывать горную породу.

Обновление. Утром 13 февраля власти штата объявили, что перелив воды через дополнительный водосброс прекратился.