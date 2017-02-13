В Калифорнии объявлена эвакуация 130 тысяч человек из-за угрозы прорыва самой высокой плотины в США

The Associated Press
05:49, 13 февраля 2017
Надежный источник

Власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за угрозы прорыва плотины Оровилл. Около 3:00 ночи понедельника по московскому времени инженеры решили, что водосброс самой высокой в стране плотины может не справиться с нагрузкой.

В зоне объявленной эвакуации проживают не менее 130 тысяч человек. По оценке властей, водосброс мог обрушиться в течение нескольких часов, но по состоянию на утро понедельника этого не произошло.

Вода начала переливаться через водосброс из-за сильных дождей, которые прошли в регионе накануне. Инженеры подчеркивают, что частичные разрушения зафиксированы только на водосбросе, а не на основной плотине, которой ничто не угрожает.

Чтобы предотвратить разрушение, власти планировали заполнить брешь, образовавшуюся наверху водосброса. Для этого с вертолетов будут сбрасывать горную породу.

Обновление. Утром 13 февраля власти штата объявили, что перелив воды через дополнительный водосброс прекратился.
Плотина Оровилл была построена в 1968 году, ее высота — 230 метров.
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