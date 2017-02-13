В Грузии предотвратили покушение на патриарха

Правоохранительным органам Грузии удалось предотвратить покушение на одного из иерархов Грузинской православной церкви.

По подозрению в подготовке покушения, объявил в понедельник генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе, в пятницу, 10 февраля, был задержан глава службы управления имуществом патриархии, отец Георгий Мамаладзе.

В начале февраля, сообщил генпрокурор, в правоохранительные органы обратился знакомый Мамаладзе, рассказавший, что священнослужитель попросил его помочь достать яд цианид. Мамаладзе признался своему знакомому, что яд нужен ему для покушения на одного из иерархов церкви.

10 февраля Мамаладзе был задержан в аэропорту Тбилиси, откуда собирался вылететь в Германию, где находится глава Грузинской православной церкви патриарх-католикос Илия II и его ближайшее окружение. В багаже Мамаладзе был обнаружен цианид, а при обыске у него дома — огнестрельное оружие и боеприпасы. Мамаладзе cвою вину не признает, добавил он.

У следствия, сообщил генпрокурор, есть основная версия, на кого готовилось покушение, однако на данным этапе эта информация официально не разглашается. Грузинские СМИ, включая «Рустави-2», сообщают со ссылкой на свои источники, что целью покушения был сам Илия II.