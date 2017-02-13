Организаторы «Евровидения-2017» на Украине объявили об уходе из проекта

21 участник команды по подготовке музыкального конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае, объявили об уходе из проекта.

Среди подписавших заявление — заместители руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), исполнительные продюсеры конкурса Александр Харебин и Виктория Романова.

Как следует из заявления, их решение связано с действиями другого замглавы НОТУ Павла Грицака, который стал руководителем проекта около двух месяцев назад.

«Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована», — сказано в заявлении.

В комментарии «Украинской правде» Харебин назвал «одним из толчков» к уходу команды «принятие сметы конкурса, которая была согласована Павлом Грицаком и выросла на 50 процентов от того, что была в начале декабря».

Сам Грицак заявил УНИАН, что не знает об уходе никого из тех, кто «занимается производственной частью и телевизионным шоу». Он заявил, что был приглашен как «антикризисный менеджер» и должен «каждый день принимать определенные решения», в том числе «какие-то жесткие шаги».