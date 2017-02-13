Активиста «Открытой России» осудили за репост. А потом на него завели дело за репост новости про суд
На координатора «Открытой России» по Чувашии Дмитрия Семенова завели административное дело за репост новости о том, как его судили за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова.
Как написал Семенов в своем фейсбуке, он переопубликовал из группы «Команда Открытой России» запись о суде, в которой полностью приводился лозунг о православии с футболки Милонова.
«И вот за то, что в информационном сообщении описана надпись на футболке депутата Милонова, на меня и завели очередное дело. По мнению ФСБ, таким образом я распространяю экстремистский лозунг», — написал Семенов.
16 ноября Дмитрий Семенов был оштрафован на 1 тысячу рублей за репост фотографии Виталия Милонова в футболке с лозунгом о православии, внесенном в список экстремистских материалов. Цивильский районный суд Чувашии тогда признал Семенова виновным по 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).
В тот же день Семенов был оштрафован по этой же статье КоАП еще на 1 тысячу рублей за репост другой фотографии Милонова, в сопроводительном тексте к которой также упоминался лозунг о православии.
В 2015 году суд признал Семенова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности за репост демотиватора с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Активист «Открытой России» был приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей, но был освобожден от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы.
Статья 20.29 КоАП предусматривает для физических лиц наказание в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.