Активиста «Открытой России» осудили за репост. А потом на него завели дело за репост новости про суд

На координатора «Открытой России» по Чувашии Дмитрия Семенова завели административное дело за репост новости о том, как его судили за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова.

Как написал Семенов в своем фейсбуке, он переопубликовал из группы «Команда Открытой России» запись о суде, в которой полностью приводился лозунг о православии с футболки Милонова.

«И вот за то, что в информационном сообщении описана надпись на футболке депутата Милонова, на меня и завели очередное дело. По мнению ФСБ, таким образом я распространяю экстремистский лозунг», — написал Семенов.