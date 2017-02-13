В Госдуме займутся разработкой законов о робототехнике
Нижняя палата российского парламента займется разработкой правового регулирования развития робототехники и искусственного интеллекта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами и преподавателям казанского университета «Иннополис».
Для этой цели, сообщил Володин, при председателе Госдумы планируется создать совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в который войдут ведущие эксперты IT-отрасли.
«Мы считаем, что развитие цифровой экономики требует законодательного сопровождения», — подчеркнул спикер Госдумы. По прогнозам, добавил он, законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота, в 2022 году будут приняты повсеместно.
Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики станет первым, созданным после вступления Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы осенью 2016 года.
До перехода в Госдуму Володин занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента, на котором, в числе прочего, курировал вопросы развития IT-отрасли.