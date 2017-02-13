Бердымухамедова переизбрали президентом Туркмении. Он получил почти 98 процентов голосов

На выборах, прошедших 12 февраля, Бердымухамедов набрал 97,69 процента голосов. При этом явка составила 97,27 процента.

Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок, объявили в Центризбиркоме страны.

По предварительным данным ЦИК, прошедшие выборы стали успешными для Бердымухамедова, на второй срок в 2012 году его переизбрали с результатом 97,14 процента.

Бердымухамедов возглавил Туркмению в 2007 году после смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова.