Йельский университет переименует колледж, названный в честь расиста

Йельский университет решил переименовать один из своих колледжей, названный в честь расиста. Calhoun College назовут в честь Грейс Хоппер, американского контр-адмирала, которая создала первый компилятор для языка программирования.

Как заявил президент Йеля Питер Сэлови, решение о переименовании колледжа далось непросто. «Но репутация Джона Калуна как расиста и политика, который пропагандировал рабство, не соответствует ценностям Йеля», — заявил он.

Джон Калун был вице-президентом США c 1825 по 1832 год. Он заявлял, что рабство необходимо для «счастья обеих рас».

В Йельском университете с начала 2016 года продолжались протесты с требованием переименовать колледж. Руководство сначала отказывалось от этого.