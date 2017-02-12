Протестующие окружили Исаакиевский собор. До этого вокруг него провели крестный ход
В Санкт-Петербурге протестующие встали вокруг Исаакиевского собора. В акции протеста против передачи собора под управление РПЦ участвуют около полутора тысяч человек, сообщает «Фонтанка».
Протестующие требуют отставки губернатора города Георгия Полтавченко и скандируют «Музей, музей, Петербург, Петербург!». Они также водили хоровод.
Утром 12 февраля вокруг Исаакиевского собора провели крестный ход. В нем участвовали от пятисот (оценка «Фонтанки») до шести тысяч (оценка епархии) человек. Шествие возглавляли ключарь собора, протоиерей Алексий Исаев и депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее собирался устроить 10-тысячный крестный ход, но не получил на это благословения.
До акции у собора в сквере у Исаакия состоялся небольшой митинг, на котором выступили городские депутаты Борис Вишневский и Максим Резник, которые призвали провести референдум о передаче храме.