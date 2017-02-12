На Кубке Федерации по теннису перед матчем США — Германия включили старый немецкий гимн со словами «Германия превыше всего». Члены сборной и болельщики пели гимн с правильными словами.

Как заявила спортсменка Андреа Петкович, она хотела даже уйти с корта. «Это было воплощение невежества. Я никогда в жизни не чувствовала такого неуважения», — заявила Петкович. Американская федерация тенниса извинилась перед немецкой сборной.