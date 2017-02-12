На Алтае вертолет упал в озеро. На борту был бывший чиновник, который в 2009 году выжил после крушения вертолета

В республике Алтай в Телецкое озеро упал вертолет. На его борту находилось пять человек.

Диспетчеров об этом полете пилот не предупреждал. По данным источника «Интерфакса», «группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду».

В районе крушения вертолета плохая видимость.

По сведениям источника «Интерфакса», за штурвалом вертолета мог быть бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году он был в вертолете с охотниками, который разбился в горах Алтая. Тогда погибли 7 из 11 человек, находившихся на борту, в том числе представитель президента в Госдуме Александр Косопкин.

В организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов заявили, что вертолетом управлял «опытнейший пилот-инструктор» Дмитрий Ракитский. Эту информацию подтверждает ТАСС. По данным источника агентства, Банных был в числе пассажиров.