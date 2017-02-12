Белоруссия отменила запрет на въезд для украинского писателя Сергея Жадана. Об этом сообщил сам Жадан.

Сергея Жадана задержали в Минске 10 февраля. Ночь он провел в отделении милиции. Как выяснилось, в 2015 году он попал в российский «черный список». Белоруссия и Россия признают «черные списки» друг друга, поэтому Жадан формально не мог приехать не только в Москву, но и в Минск.

Из-за задержания Жадана белорусского посла вызвали в МИД Украины.