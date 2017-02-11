В США узнали о намерении России выдать Сноудена
Российские власти обсуждают возможность выдачи бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в США, сообщает NBC со ссылкой на несколько источников в американских спецслужбах.
По данным издания, Россия планирует выдать Сноудена в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. Никаких официальных подтверждений этим сведениям нет.
Представители Сноудена заявили, что ничего не знают о намерении России выдать специалиста по информационной безопасности. Сам Сноуден в твиттере опубликовал ссылку на материал NBC и сказал, что это является подтверждением тому, что он никогда не сотрудничал с российскими спецслужбами.
«Команда Сноудена не получала таких сигналов и не имеет новых поводов для озабоченности», — сказал адвокат Сноудена Бен Уизнер (англ. яз.).