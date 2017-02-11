В Минске задержали украинского поэта из-за запрета на въезд в Россию

В Минске 10 февраля был задержан украинский поэт Сергей Жадан. Поводом для задержания стало внесение Жадана еще в 2015 году в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

По словам Жадана, ему сначала не назвали причину задержания, но затем рассказали, что он находится в списках лиц, которым запрещено въезжать в Россию, а значит, он не может находиться и в Белоруссии. Поэт провел ночь под стражей, после чего его отпустили и поставили в паспорт штамп о запрете на въезд в Белоруссию.

МИД Украины пообещало направить Минску ноту протеста в связи с задержанием Жадана.