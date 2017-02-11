Опубликована первая фотография системы дополненной реальности Magic Leap

Сайт Business Insider опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображен прототип системы дополненной реальности Magic Leap. Компания отказалась подтвердить журналистам достоверность фотографии. Ранее ни внешний вид, ни технические данные и другие подробности о Magic Leap не публиковались.

Как видно на фото, прототип устройства состоит из нескольких частей. Одна из них закреплена на голове, другая носится на спине как рюкзак. По данным Business Insider, это прототип, который тестировался в начале января 2017 года, а с тех пор устройство было доработано и выглядит уже иначе.

Ожидается, что в середине февраля разработчики Magic Leap покажут последнюю версию устройства совету директоров компании.