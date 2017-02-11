Магазины Sears и Kmart перестали продавать товары Трампа
Сайты американских магазинов Sears и Kmart перестали продавать товары бренда Trump Home, который принадлежит семье президента США Дональда Трампа. Сейчас сайты этих магазинов позволяют купить только товары Trump Home у сторонних продавцов, хотя ранее они были и в ассортименте Sears и Kmart.
Представитель Sears объяснил журналистам Business Insider, что компания постоянно оптимизирует свой онлайн-каталог, поэтому на этой неделе среди прочих перестала продавать 31 товар из линейки Trump Home. С чем именно связано решение, в компании не объяснили. В офлайн-магазинах Sears и Kmart товары под брендом Трампа не продавались и ранее.
Вскоре после инаугурации Дональда Трампа несколько супермаркетов перестали продавать одежду, произведенную маркой его дочери Иванки Трамп.
В октябре 2016 года в США началась кампания с призывом перестать покупать товары, произведенные под брендом Дональда Трампа. Организаторы кампании публикуют подробный список торговых сетей и магазинов, которые либо принадлежат Trump Corporation, либо продают товары Трампа.
Дональд Трамп в первую очередь известен как девелопер, однако его бизнес включает и многие другие направления, в том числе производство различных товаров и продуктов питания под брендом Trump. В линейку Trump Home входит мебель и другие предметы для дома.