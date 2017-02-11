Магазины Sears и Kmart перестали продавать товары Трампа

Сайты американских магазинов Sears и Kmart перестали продавать товары бренда Trump Home, который принадлежит семье президента США Дональда Трампа. Сейчас сайты этих магазинов позволяют купить только товары Trump Home у сторонних продавцов, хотя ранее они были и в ассортименте Sears и Kmart.

Представитель Sears объяснил журналистам Business Insider, что компания постоянно оптимизирует свой онлайн-каталог, поэтому на этой неделе среди прочих перестала продавать 31 товар из линейки Trump Home. С чем именно связано решение, в компании не объяснили. В офлайн-магазинах Sears и Kmart товары под брендом Трампа не продавались и ранее.