Главу Россельхознадзора уличили в конфликте интересов

Руководителю Россельхознадзора Сергей Данкверт владеет долями в сельскохозяйственных компаниях, которые в прошлом принадлежали его отцу, говорится в совместном расследовании Центра управления расследованиями и «Трансперенси Интернешнл — Россия». В расследовании утверждается, что такая ситуация не только противоречит российскому законодательству, но и ведет к конфликту интересов у чиновника.

Как следует из материала, Сергею Данкверту принадлежат компании «Агроменеджмент», «ДомСтрой», «Стандарт плюс» и охотничье хозяйство «Озерное» в Калужской области. Доли в этих компаниях ему достались в 2013 году после смерти отца. В расследовании говорится, что фирмы аффилированы с племенным хозяйством «Агроплемсоюз», которым Данкверт управлял с 1995 по 2000 годы, а также связаны с животноводством.

Авторы расследования отмечают, что недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал завести уголовное дело на Данкверта и говорил, что он принимает решения о запрете на ввоз тех или иных продуктов из Белоруссии на основании корыстных интересов.